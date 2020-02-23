تخصيص (14%) من وظائف الخدمة المدنية لأبناء الشرق

التاريخ: 23-فبراير-2020 فى : أخبار 9 مشاهدة أعلنت الحكومة التزامها بضمان حقوق عمال الشحن والتفريغ بالبواخر وإيجاد معالجة دائمة لاوضاعهم الوظيفية حسب القانون وتعهدت بتخصيص “١٤%” من الوظائف في الخدمة المدنية من الوظائف القومية لأبناء شرق السودان تحت إشراف مفوضية إصلاح الخدمة المدنية القومية. Advertisements وأكدت التزامها بالتمييز الايجابي لأبناء الشرق في منح التعليم العالي والمنح الخارجية وفقا لسياسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتزمت الحكومة بتخصيص جزء معلوم من ميزانية صندوق إعمار الشرق لسداد رسوم الطلاب والطالبات بالجامعات الحكومية بعد إجراء الدراسات الإجتماعية، وايضا ووفقاً لصحيفة آخر لحظة، التزمت الحكومة خلال الإتفاق الذي وقعته مع مسار الشرق بالجبهة الثورية ضمن مفاوضات السلام بجوبا بمراجعة اختلالات عمليات التسريح وإعادة الدمج لاتفاقية شرق السودان للعام 2006 وفقا للجنة مختصة بجانب إعطاء أبناء الشرق التمييز الايجابي ضمن القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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