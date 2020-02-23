تعيين “عسكوري” مديراً عاماً لإدارة السلع الإستراتيجية بالمالية

التاريخ: 23-فبراير-2020 فى : أخبار 39 مشاهدة كشف وزير المالية إبراهيم البدوي عن تعيين رئيس تجمع متأثري السدود علي خليفة عسكوري مديراً لإدارة السلع الإستراتيجية بوزارة المالية. وكان عسكوري من القيادات البارزة بالحركة الشعبية شمال إلى أن تقدم باستقالته في سبتمبر من العام الماضي. Advertisements ووجه عسكوري انتقادات لاذعة لسياسات النظام السابق، واتهمه بتدمير الخدمة المدنية. وقال لدى مخاطبته جلسة (صادر الذهب.. الفرص والتحديات) بفندق السلام روتانا بحسب صحيفة السوداني أمس، إن الهدف من تكسير الخدمة المدنية هو إحداث بيئة مواتية للفساد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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