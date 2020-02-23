الصحة الاتحادية: مراجعة وإصلاح القطاع الطبي الخاص

كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن اتجاه لمراجعة وإصلاح القطاع الطبي الخاص، وقال وزير الصحة د. أكرم التوم لمصادر، إن القطاع الطبي الخاص في السودان تم إفساده وتشويهه على مدى ثلاثين عاماً بواسطة رموز ومتنفذي النظام السابق.

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وجاء حديث التوم بحسب صحيفة السوداني، في معرض رده على تسجيل صوتي لطبيبة متخصصة في التخدير تشير فيه إلى أن سبب وفاة مذيعة قناة النيل رتاج الأغا، هو عدم وجود بنوك للدم بالمستشفيات الخاصة ولا حتى للحالات الطارئة، ووفقاً لحديث متخصصة التخدير فإن ذلك القرار كان قد اتخذه وزير الصحة السابق مأمون حميدة وطبق بجميع المؤسسات الصحية الخاصة بإستثناء بعضها التي تعود ملكيتها للوزير السابق، واعتبرته قراراً فيه استهانة بالأرواح.

وأكد وزير الصحة الاتحادي أنه استمع للتسجيل الصوتي وبدأت وزارته مباشرة في العمل على قضية بنوك الدم للمستشفيات الخاصة، منبهاً إلى أن بعض المعلومات الواردة في التسجيل غير دقيقة، لكنه شدد على أنه تمت إحالة كافة ما ورد في التسجيل لقادة الإدارة العامة لخدمات نقل الدم للتحقيق في الأمر وعمل ما يلزم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)