التاريخ: 23-فبراير-2020 فى : أخبار 8 مشاهدة نظم كيان اهالي ومواطني ولاية الخرطوم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء لتسليم مذكرة للمرة الثانية. Advertisements وقال الامين العام لكيان اهالي وأبناء الخرطوم عبد الله حماد عبد الله بحسب صحيفة آخر لحظة: لقد تقدمت بمطالب عبر وثيقة قدمت لمجلس الوزراء والمجلس السيادي وقوى الحرية والتغيير ولم نجد اجابة، وطالب باسترجاع الحواكير والاراضي المنهوبة من قبل النظام البائد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيان الخرطوم يطالبون باسترجاع الأراضي المنهوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.