البدوي: استدامة الدعم وعدم تعويم سعر الصرف شوكة في خاصرة الاقتصاد

التاريخ: 23-فبراير-2020 فى : أخبار 7 مشاهدة قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي أن الحفاظ على الدعم السلعي ونظام سعر الصرف هو محافظة على موازنة النظام السابق. Advertisements واعتبر وزير المالية أن استدامة الدعم السلعي وعدم تعويم سعر الصرف شوكة في خاصرة الاقتصاد. ووصف البدوي بحسب صحيفة السوداني، الاقتصاد السوداني بـ”المنهزم” لأنه مرتبط بسعر صرف مفروض وآخر واقعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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