غصب في الهلال على الطاقم الطبي ومطالبات باقالة النقر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تصاعدت موجة الغضب داخل نادي الهلال على الجهاز الفني وتحديدا على الاطار الطبي وطالبت جماهير الهلال باقالة الفاتح النقر ورفاقه بعد الفشل في المباريات الكبيرة فضلا عن الطاقم الطبي الذي فشل في السيطرة علي اصابات اللاعبين ولم ينجح في اعادة عددا كبيرا من اللاعبين للملاعب.

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