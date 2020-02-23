- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كرر الفنان حسين الصادق عبارة الموسيقار محمد الأمين في إحدى حفلاته وذلك عندما ضج الجمهور بعد أن صعدت إحدى الفنانات الواعدات لأدء أغنية برفقته حيث قال وهو يخاطب الجمهور: (يا ريت لو سمعنا الغنية يكون جميل شديد أحسن من ما نحن نقول يا تغنو انتو يا نغني نحن وما تجيبوا لينا المشاكل وخلونا نكون ناس لطيفين شديد).
وكانت إحدى الفنانات الواعدات قد شاركت الفنان حسين الصادق أداء إحدى أغنياته لتجد الفنانة الإشادة من الفنان حسين الصادق والعازف الكبير عوض أحمودي الذي تمنى من المبدعين الوقوف مع الأصوات الجديدة والمواهب الصغيرة حتى تتطور تجربتها وتنضج.
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة تضع حسين الصادق في موقف صعب مع جمهوره ويلجأ لعبارة ودالأمين الشهيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.