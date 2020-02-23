فنانة تضع حسين الصادق في موقف صعب مع جمهوره ويلجأ لعبارة ودالأمين الشهيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كرر الفنان حسين الصادق عبارة الموسيقار محمد الأمين في إحدى حفلاته وذلك عندما ضج الجمهور بعد أن صعدت إحدى الفنانات الواعدات لأدء أغنية برفقته حيث قال وهو يخاطب الجمهور: (يا ريت لو سمعنا الغنية يكون جميل شديد أحسن من ما نحن نقول يا تغنو انتو يا نغني نحن وما تجيبوا لينا المشاكل وخلونا نكون ناس لطيفين شديد).

وكانت إحدى الفنانات الواعدات قد شاركت الفنان حسين الصادق أداء إحدى أغنياته لتجد الفنانة الإشادة من الفنان حسين الصادق والعازف الكبير عوض أحمودي الذي تمنى من المبدعين الوقوف مع الأصوات الجديدة والمواهب الصغيرة حتى تتطور تجربتها وتنضج.