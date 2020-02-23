إتفاق على إنشاء بنك الشرق الأهلي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
اتفقت الحكومة ومسار الشرق بمفاوضات جوبا على إنشاء بنك شرق السودان الأهلي وتمويله بمبلغ (348) مليون دولار فضلاً عن مراجعة صندوق إعمار وتنمية الشرق بالاستعانة ببيوت الخبرة بجانب وضع قانون له وهيكلته بحيث يكون مسار الشرق بالجبهة الثورية ضمن مجلس إدارته.
كما اتفق الطرفان بحسب صحيفة السوداني، على نص التشاور في اختيار مجلس إدارة الصندوق على أن تكون موارده من الخزينة العامة والمانحين وموارد أخرى.
وتعهدت الحكومة بتخصيص مبلغ (348) مليون دولار للصندوق من ميزانية الحكومة الاتحادية على ألا تكون خصماً من ميزانيات الشرق في الموارد الإقليمية كتمييز إيجابي للإقليم، وتعهدت بتسهيل إجراءات مدخلات الإنتاج وإزالة كافة العوائق للتنمية في شرق السودان.
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