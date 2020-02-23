مجلس السيادة بطالب برفع العقوبات عن دولة الجنوب

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الأحد 23 فبراير 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
دعا رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول ركن “عبد الفتاح البرهان” المجتمع الدولي وكل الدول الداعمة والمانحة لرفع العقوبات التي فرضت على دولة جنوب السودان وعلى بعض قادتها.
وصرّح “البرهان” خلال كلمته أثناء احتفال جنوب السودان بتنفيذ بنود اتفاق السلام، إن “الفخر والإعزاز يعم القارة الأفريقية” مهنئًا الطرفين على إنجازهم لهذا التحدي الكبير.
وأشار “البرهان” إلى أن “الخطوات المقبلة لاتقل أهمية عن سابقتها، مبينًا أن المرحلة الانتقالية تحتاج إلى وحدة الصف والتعاون حتى تنجز مهامها، كما تحتاج إلى الدعم والمساندة من أصدقاء جنوب السودان” مضيفاً أن “شعب جنوب السودان مكمل للشعب السوداني ويربطهم مصير مشترك وأن استكمال السلام بجنوب السودان هو بداية لتحقيق السلام في السودان”.
وأشار البرهان إلى أن “السلام يحتاج إلى تضحيات وشجاعة وإرادة قوية وأن طرفي النزاع في دولة الجنوب امتلكوا تلك الصفات؛ لذلك حققوا السلام” ودعا البرهان المجتمع الدولي وكل الدول الداعمة والمانحة لرفع العقوبات التي فرضت على جنوب السودان وعلى بعض القادة بها.
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