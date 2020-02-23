عناوين الصجف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 23 فبراير 2020...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيّار

توتّر بمصفاة الجيلي عقب وصول فنيين مباشرة من الصين

هروب علي كوشيب المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية

أخيرًا..مشار يؤدي اليمين الدستورية نائبًا أوّل لسلفاكير

البرهان يطالب برفع العقوبات عن دولة جنوب السودان

الهلال يتعثّر بالتعادل أمام الأمل عطبرة

السوداني

مدير الشرطة يرفض استلام استقالات”251″ ضابطًا

وزير المالية: الاقتصاد منهزم..الحكومة: تشغيل ميناء بورتسودان عبر دولة أجنبية بملايين الدولارات

علي خلفية وفاة”رتاج الأغا”..الصحة تراجع أوضاع المستشفيات الخاصة

اتهامات متبادلة بين”الموارد المعدنية” وشركات بشأن الإنتاج الحقيقي للذهب

السودان يتغيّب عن اجتماعات إفريقية بشأن”كورونا”

مشار يؤدي اليمين نائبًا أوّل لسلفاكير ويتعهّد بالوفاء لجنوب السودان

الخرطوم وكميالا تتفقان على دعم السلام في جوبا

الرئيس الألماني يصل الخرطوم الخميس

المجهر:

الرئيس الألماني يزور الخرطوم (الخميس) المقبل

انتهاء أزمة الجنوب و(رياك مشار) يؤدي اليمين نائباً أول للرئيس

السوداني الدولية

حركة عبد الواحد: تخطيط بين كوشيب وبوكو حرام لزعزعة أمن السودان

اجتماعات مكثفة بالخرطوم لحلّ مشكلة السودانيين بالكويبت

البرهان يلتقي رئيس الوزراء اليوغندي بجوبا

الحكومة: دولة أجنبية تتبنى خطة إسعافية لتشغيل ميناء بورتسودان

السدود تستلم عربات المفصولين عن طريق الشرطة

قيادي اتحادي يطالب بحسب مواد تمنح الشرطة حق استخدام القوة المفرطة

أميرة الفاضل تعلن زهدها في الاستمرار بالاتحاد الإفريقي

الانتباهة

“الانتباهة” تكشف موعد زيارة البرهان لواشنطون

نشرة حمراء لاسترداد والٍ سابق هارب

خطة إسعافية لتشغيل ميناء بورتسودان عبر دولة أوروبية

قيادي بالتغيير: المكوّن العسكري في السيادي يحمي الدولة العميقة

التحقيق في بث كواليس بيان حمدوك

البدوي: المحافظة على الدعم السلمي وسعر الصرف محافظة على موازنة النظام البائد

“الانتباهة” تكشف تفاصيل تنصيب مشار والنواب الأربعة

هيثم عثمان: اتجاه لعودة الأقاليم ومنها إقليم الشرق

محمد عصمت: الحرية والتغيير أصبحت عبئًا على الحكومة الانتقالية

آخر لحظة

أديب لـ”آخر لحظة”: لن نملّك نتائج فضّ الاعتصام للعامة

البدوي: استمرار الدعم شوكة في خاصرة الاقتصاد

“14%” من وظائف الخدمة المدنية لأبناء الشرق

البرهان: نريد تراضي يحقق السلام ويزيل المظالم

مصر تقاطع احتفال مبادرة دول حوض النيل بالخرطوم

الاتحاد الأوربي: فجوة سدّ النهضة ما زالت قائمة

مشار يؤدي اليمين نائبًا لسلفا ويتعهد بالوفاء للجنوب

شركة أمريكية ترغب في الاستثمار في استخلاص الذهب

كيان الخرطوم يطالبون باسترجاع الأراضي المنهوبة

مسؤول بالمالية: الخدمة المدنية تعمل بـ”10%” فقط من طاقتها

الجريدة

تذّمر بهيا لعودة شركة تمّ إخلائها بواسطة المحكمة العليا للعمل بالتعدين

فرار مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية إلى إفريقيا الوسطى

مواطنون يهددون بإغلاق مناجم سنقو للتعدين الأهلي ببرام

ارتفاع تذكرة العمرة بالبحر الأحمر إلى”56″ ألف جنيه

ارتفاع أسعار السكر والزيت

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صحيفة أخبار اليوم:

بحضور البرهان : تنفيذ إتفاق سلام جنوب السودان ومشار نائبا لسلفاكير.

وزير المالية : طباعة العملة لشراء الذهب حل تقليدي ومدمر للإقتصاد.

نجاة معلمة من الموت اثر انهيار مرحاض بمنطقة قري شمال بحري.

رئيس التحرير يكتب (نقطة نظام) : ليس دفاعا عن رئيس الوزراء …ولكن !

صحيفة الوطن:

الحكومة تتعهد بحسم ملف حلايب

فرار مطلوب للمحكمة الجنائية إلى إفريقيا الوسطى

صحيفة آخر لحظة:

أديب لـ (آخر لحظة): لن نملٍّك نتائج فض الاعتصام للعامة

البدوي: استمرار الدعم شوكة في خاصرة الاقتصاد

14% من وظائف الخدمة المدنية لأبناء الشرق

عملية اختلاس بالمعادن

مصر تقاطع احتفال مبادرة حوض النيل بالخرطوم

صحيفة صوت الأمة:

هروب كوشيب المطلوب للمحكمة الجنائية إلى دولة مجاورة

الحكومة تتعهد بحسم ملف حلايب والفشقة

1170 حالة إصابة بأورام خبيثة بالشمالية في 2019

الحكومة تلتزم بتخصيص (14%) من وظائف الخدمة المدنية لأبناء الشرق

ترتيبات لحل مشكلة الجواز الإلكتروني ومراجعة رسوم المغتربين

شركة الجنيد تنفي علاقتها بالدعم السريع

صحيفة النيل الدولية:

البرهان يشارك في مراسم أداء القسم لرئيس ونواب حكومة جنوب السودان

الرئيس الالماني يصل الخرطوم بالخميس

حمدوك يوجه بالتحقيق فى العنف ضد المتظاهرين

اول جهاز ثلاثي الأبعاد لعلاج الأورام بالسودان

الدار:

جمال الوالي: انا لست ضابط في جهاز الأمن المحلول

القبض على زوج انهى حياة زوجته بام درمان

في ذمة الله عبير أبو شيبة

اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الملازم شرطة عصام محمد نور

شركة الجنيد: لا علاقة لنا بقوات الدعم السريع

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة الانجليزية للاساس والتربية الاسلامية للثانوي