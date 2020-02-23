شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

عبارات توقف عندها الناس وانتشرت بعد ذلك انتشار النار فى الهشيم ، وكان الناس في البداية يتندرون بها ثم تحولت الى ماركات مسجلة وعبارات متى ما استخدمت فانها تدل مباشرة على موقف معين ، من هذه الكلمات ما اخترناها عنوانا لمقالنا هذا وهى من ضمن كلمات الفريق حميدتى ومعها أخريات له ولاخرين وكلمتنا هذه لا تفوقهن تميزا لكن اختيارنا لها جاء اعمالا لقاعدة لكل مقام مقال .

نقول مع الفريق حميدتى انتهى زمن الغتغيت والدسدسة ولابد ان يفهم الكل وليس الدكتور حمدوك وحده أنهم لن يستطيعوا اللعب على هذا الشعب وتحديد المسار له ، وليعلم السيد حمدوك ان بيانه الذى انتظره الشعب طويلا بعد أحداث الخميس واستخدام الشرطة للقوة المفرطة ليعلم الجميع وعلى راسهم حمدوك ان هذا البيان الهزيل ليس فقط لم يشف غليلنا وانما احبطنا واشعرنا بالاسى على طريقة ادارة البلد لكن أهم مايلزم ان ينتبه له حمدوك ورهطه ان الخطأ الفادح الذى وقعوا فيه هو ايحاءهم للناس ان هناك كلاما قد قيل داخليا ولايراد له ان يخرج لكن فضيحتهم كانت بجلاجل ومايراد اخفاؤه وازالته قد تمت الاشارة إليه دون قصد ليعلم الناس ان رئيس الوزراء يخفى عنهم امرا ويخدعهم ، ولابد من القول إن السيد حمدوك والوفد الفنى والمستشارين وطاقم التسجيل والبث فى سونا قد افتضحوا وهم ينقلون للعالم الكواليس الغير راغبين فيها وكأنهم يشيرون الى ان هناك موقفين أو رأيين أو كلامين وإن ما اذيع وتم الافصاح عنه هو ماتريده الحكومة مع انه بحسب الظاهر غير الحقيقة أو لنقل انها تخفى شيئا أو تتجمل أو أى عبارة تدل على عدم الصدق والشفافية اما ما قالوه بينهم فيخشون ان ينكسف ويفضحهم لذا اشار حمدوك إليه واوصى بازالته ومسحه والفضيحة الكبرى تقول انه كان يتحدث ظنا منه انه تحت الهواء واذا به على الهواء مباشرة ، ولحمدوك والطاقم المساعد له والفنيين نقول لهم لابد ان تكشفوا ما اردتم اخفاءه وتقولوا ماهذا الذى يريد حمدوك ازالته فقد انتهى زمن الغتغتة والدسديس.