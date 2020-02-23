حميدتي ينفي الشائعات

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كثرة الشائعات دليل على انعدام الوضوح والشفافية فى المجتمع اذ كلما ضاقت

دائرة الوضوح وانعدمت الشفافية كانت فرص نمو الشائعات اكبر وانتشارها أوسع وهذا ليس فى مصلحة الجميع اذ ان الكل مطالبون بمحاصرة الشائعات وقتلها فى مهدها قبل ان تكبر وتترتب عليها مضار كبرى يصعب بعد ذلك الخلاص منها وتلافى اثارها .

وانتشرت فى مجتمعنا العديد من الاشاعات وطالت قطاعات عديدة وشملت شخصيات كبيرة وهامة ، ويبدو – والله اعلم – ان الغرض منها اثارة الفوضى فى المجتمع ومنع الاستقرار خدمة لاجندة بعيدة المدى تفضى كلها أو لنقل فى غالبها بنهاية المطاف الى خلق الفوضى وجعل كل الامور واقعة تحت دائرة الشك وعدم القطع بحدوث واقعة ما أو خبر معين .

ومن اكثر الجهات التى تتعرض الى شائعات هى القوات الأمنية – بكل افرعها وتقسيماتها – وهذا امر مفهوم لأن طبيعتها أصلا تتسم بالغموض وليس هناك اطلاع كاف من الناس على هذا الجانب مما يجعلها ساحة خصبة لنمو الشائعات وكثرة الغموض الذى تتصف به ولعدم تمكن الناس من التثبت مما يقال والتحقق مما يثار ، ومن بين اكثر القوى الأمنية التى تعرضت لشائعات عنها قوات الدعم السريع وشخصية قائدها الفريق حميدتى الذى انتهج منذ بداية ظهوره سياسة طابعها عدم التأثر بما يقال ضده أو على الاقل عدم الاهتمام بالرد على كل من يتحدث عنه ، واخر الشائعات التى راجت حول الرجل الحديث عن رفضه المطلق لاعادة الملازم اول محمد صديق للخدمة بعد احالته للتقاعد والمطالبة الجماهيرية الواسعة باعادته ورفض اقالته وقد تناقل الناس خبرا راج جدا وقابله البعض بالاعجاب خاصة وانه يبرز قوة شخصية الفريق حميدتى الذى نسب إليه القول : لو جاء نميرى فلن يرجع محمد صديق للخدمة ، وخبر آخر قابله الناس بكثير من الاعتزاز وذلك ان الخبر يتحدث عن تدخل حميدتى فى اللحظات الأخيرة ومنع سفر 1000 عنصر من قواته الى الأمارات بعد الاتفاق على سفرهم ووصول الطائرات التى يفترض ان تقلهم لكن محادثة بين حميدتى وانور قرقاش جعلت الاول يلغى السفر ويصرف جنوده من المطار وقد تبقت لهم ساعة أو اكثر قليلا على الاقلاع ، وقيل ان قرقاش اثار حفيظة حميدتى عندما قال له انسوا عودة هؤلاء الجنود لأننا سنجندهم ونعتبرهم من مواطنى الأمارات وسيكونوا جزء من جيشنا ورفض حمدوك ذلك وقال ان هذا لا يمكن ان يتم .

لكن الفريق حميدتى نفى بشكل قاطع ما تردد منسوبا إليه أو مرتبطا به وحذر النائب الأول في تصريحات صحافية بمطار الخرطوم عقب عودته للبلاد مساء الجمعة قادماً من جوبا من إطلاق الأكاذيب والشائعات غير المقبولة التي لا تخدم مصلحة البلاد، داعياً إلى تحري الصدق والأمانة.