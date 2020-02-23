تعرّف علي التفاصيل.. شداد يتعاقد مع مدرب للمنتخب لمدة ٢١ يوما فقط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكدت لجنة المنتخبات باتحاد كرة القدم السوداني، أنها أكملت الاتفاق مع مدرب أحمال أجنبي متمرس، للعمل ضمن الطاقم الفني لهوبير فيلود، المدير الفني الجديد لمنتخب صقور الجديان.

وقال الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات السودانية، “بطلب من المدير الفني هوبير فيلود، اتصلنا بمدرب أحمال متخصص جزائري-فرنسي، مقيم بفرنسا للعمل ضمن طاقم الجهاز الفني لمنتخبنا الأول”.

وبحسب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية السودانية، فإن مدرب الأحمال الجديد اسمه “عبد الرحمن” وسبق له العمل مع فيلود بالأندية الجزائرية، وتم الاتصال به والاتفاق معه”.

وأضاف: “لكن مدرب الأحمال سوف يعمل بمنتخب السودان، لفترة مؤقتة، وتحديدا فترة 3 أسابيع، تصادف مباراتي المنتخب ضد نظيره الغاني في مارس/آذار المقبل بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021