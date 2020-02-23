الكاف يرشح استاد الخرطوم لاستضافة نهائي أبطال افريقيا

الخليج 365 : استقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” على تحديد 5 ملاعب لاستضافة مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الحالية بمشاركة ناديي الأهلى والزمالك فى دور الثمانية. وفقا لشبكة ” Africans Got Football ” المتخصصة فى تغطية الأخبار الأفريقية فأن الكاف حدد 5 ملاعب لإختيار أحدهما لإستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم استاد القاهرة الدولي “مصر” واستاد الأوليمبي برادس ” تونس” استاد الخرطوم ” السودان” واستاد محمد الخامس “المغرب” واستاد أماهورو “رواندا”. أشارت الشبكة إلى أن القرار النهائي بشان تحديد الملعب المستضيف للمباراة النهائية سوف يكون يوم 30 إبريل المقبل من قبل المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى

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