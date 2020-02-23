ريشموند يكشف تفاصيل قرار توقف نشاطه مع المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أفادت مصادر موثوقة لـ”باج نيوز” أنّ لاعب المريخ الغاني ـ ريشموندـ توقف عن مزاولة نشاطه مع الفريق اليوم”السبت” على نحوٍ مفاجئ.

وقال اللاعب ريشموند في تصريح لـ”باج نيوز” إنّه كان ينتظر أنّ يتسلّم مقدّم عقده البالغ”10″ ألف دولار، بجانب راتبه الشهري، غير أنّه لم يتلقَ ردًا إيجابيًا، رغم انتظامه في التدريبات بدون استلامه لمستحقاته.

وأوضح اللاعب الغاني لـ”باج نيوز” أنّه تلقى وعدًا من إدارة نادي المريخ بحسم أمور مستحقاته بصورة قاطعة دون أيّ تنفيذٍ على أرض الواقع.

وتابع” ما يحدث بالطبع أمر غير جيّد، ويحتاج إلى وقفة من الإدارة”.

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وكان اللاعب قد انضم في يناير المنصرم إلى نادي المريخ قادمًا من الخرطوم الوطني.

وشارك الغاني في مباراةٍ وحيدة حتى اللحظة مع فريقه الجديد أمام هلال الفاشر بعد حسم أزمته مع ناديه السابق”الخرطوم الوطني”.

وأكمل” لقد جئت برغبة صادقة للمريخ لتقديم أفضل المستويات، وفضلت النادي دون الآخرين لأنّني أوّد أنّ أتقدم إلى الأمام والاحتراف في أكبر الأندية”.

وأشار ـ ريشموند ـ إلى أنّه انتظر إدارة نادي المريخ بعد الوعود الكثيرة لكن دون جدوى.

وأضاف” لم أجد أذنًا صاغية ولذلك قرّرت عدم الحضور إلى التدريبات بعدما أخطرت الجهازين الفني والإداري بخطوتي”.