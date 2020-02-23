شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دشنت اللجنة الثلاثية لمراقبة وقف العدائيات و تقديم المساعدات الإنسانية بالنيل الأزرق عملها من داخل مناطق سيطرة الحركة الشعبية شمال في منطقة أولو بحضور رئيس الحركة الشعبية مالك عقار اير و أعضاء حكومة الإقليم. وقال الناطق الرسمي باسم للجنة الثلاثية فواتح النور بشير في تصريح اليوم :اتفق الطرفان على تسهيل حركة المواطنين و إنشاء أسواق مشتركة لرتق الروابط التي انقطعت بين الطرفين خلال سنوات الحرب .

و من جانبه أشاد رئيس الحركة الشعبية بالجيش السوداني و بسالته و ركز على الاحتياجات الضرورية و العاجلة للنازحين المتمثلة في المياه و الصحة بشقيها صحة الإنسان و صحة الحيوان و التعليم و الضرورة الملحة في ايصال الطعام . المادة السابقة في إحتفائية كبرى .. جامعة الأحفاد تمنح الأستاذ ” الكابلي” الدكتوراه الفخرية المقالة القادمة حمدوك لعلك بخير ؟!.. بقلم صباح محمد الحسن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيل الازرق.. لجنة مراقبة وقف العدائيات تدشن عملها من داخل مناطق سيطرة الحركة الشعبية جناح عقار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.