في إحتفائية كبرى .. جامعة الأحفاد تمنح الأستاذ ” الكابلي” الدكتوراه الفخرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

منحت جامعة الأحفاد بالسودان، الأستاذ الكبير “عبدالكريم الكابلي” درجة الدكتوراه الفخرية في الدرسات النسوية، في إحتفائية نقلتها ” قناة النيل الأزرق” مساء السبت، بحسب ما علمت “السوداني الإلكترونية”.

وشهد التكريم ، أعضاء من مجلس السيادة، و وزيرة التعليم العالي، و مدير جامعة الأحفاد بروفيسور قاسم بدري، ولفيف من اهل الفن والثقافة ورموز المجتمع.

ويعد “الكابلي” من عمالقة الفن السوداني، وله الكثير من الاغنيات التي تربعت على عرش المكتبة السودانية.

وكان الموسيقار عبد الكريم الكابلي، قد وصل البلاد في يناير الماضي، بعد غيبة لسنوات قادماً من مقر إقامته بالولايات الأمريكية، بدعوة من مجموعة دال التي تبنت تكريمه واستضافته.