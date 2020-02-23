آخر تدوينة لـ “عبير ابو شيبة” طليقة الفنان السوداني الشهير “طه سليمان” قبل وفاتها

الخليج 365 :

كانت آخر تدوينة للفقيدة “عبير أبو شيبة” على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” يوم ١٤ فبراير الجاري، مصحوبة بصورة والدها بحسب ما نقلت ” السوداني الإلكترونية”، رسالة مفعمة بالحب و العاطفة نحو والدها وكأنها توصيه على بنتيها، وصية مودعة قائلة: “بابا الزول البقول لي يا ماما و يا أمي من أنا صغيره، بابا العلمني المسؤليه و الربى و كبر بناتي معاي، أبوي صحبي و حبيبي، بناتي بقولي لي ما أبوك براك باسم و ضاحك وواقف مع القريب و البعيد”.

مضيفة: ” قلبه كبير شايل الدنيا كلها ،،، من ما فتحت عيني لقيته فاتح قلبه و بيته للناس، ربنا يخليك و يديك قدر نيتك و يديك الصحة و العافية و يكتب ليك الخير محل ما تقبل، أنا بحبك، عيد حب سعيد، يا رب الدار بيك عامره، ويارب إنت دايماً بخير، عمرنا ما نتحرم منك، بابا حبيبي”

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و توفيت “عبير” إبنة الإعلامى مراسل تلفزيون السودان بدولة قطر الأستاذ “عبد الرحمن أبو شيبة” وطليقة الفنان السوداني الشهير طه سليمان، يوم الجمعة الماضية، بمستشفى الجودة في الخرطوم إثر تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية، بحسب مصادر متطابقة.

وأثار نبأ وفاتها صدمة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونعتها العديد من المواقع الإلكترونية وقروبات مواقع التواصل، يُذكر أن للفقيدة من طليقها الفنان طه سليمان بنتان “سعاد وسيدة”.