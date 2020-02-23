محلية الخرطوم تكشف عن اخر التطورات بشأن أزمة الخبز والوقود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكدت السلطات بمحلية الخرطوم عن استقرار نسبي في توزيع حصص الدقيق والوقود وانسيابها وفق الخطة العامة للولاية لمواقع الاستهلاك بالمخابز وطلمبات الوقود.

وكشفت السلطات عن متوسط توزيع حصة الدقيق شهرياً بواقع (297.406) جوال حسب إحصائية يناير المنصرم؛ بما يعادل متوسط توزيع (7) آلاف جوال يومياً بخلاف الحصص الإضافية من الدقيق للعطلات الأسبوعية والطوارئ.

Advertisements

إلى ذلك أشارت السلطات الى وجود (347) مخبزا عاملا بالمحلية، منها (134) مخبزا آليا و(159) تقليديا و(42) حراريا و(12) مخبزا مزدوجا تعمل مجتمعة على إنتاج الخبز للمستهلكين يومياً حسب الحصة المقررة لكل مخبز.

وعلى ذات الصعيد كشفت السلطات بمحلية الخرطوم عن وجود (61) طلمبة وقود عاملة تصرف حصتها يومياً من الجازولين والبنزين بشقيه المدعوم والتجاري؛ حيث تبلغ الحصة اليومية من الجازولين (747.479) لترا، بينما تبلغ حصة المحلية من البنزين (849.531) لترا يومياً.

وأعلنت سلطات المحلية عن الشروع في تنفيذ خطة عمل الآلية المشتركة لضبط توزيع الوقود وفقاً لتوجيهات والي ولاية الخرطوم تعمل على توريد وتوزيع الوقود تحت إشراف إدارة موحدة ومشرفين على التوزيع يحملون بطاقات هوية ويرتدون زيا موحدا على أن تضم الآلية المشتركة القوات النظامية المختلفة وإدارة النقل العام والبترول وقوى إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات فضلاً عن عمل آلية توزيع الدقيق وفقاً لموجهات وزارة الصناعة والتجارة .