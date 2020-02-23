قيادي بالحرية والتغيير: من المبكر القطع بنجاح او فشل الحكومة الانتقالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد عضو الهيئة القيادية بحزب قوى الحرية والتغيير والاصلاح القومي محمد عبد الله العباس، على ضرورة الاهتمام بمعاش الناس والعمل على رفاهية المواطن. وقال محمد لدى مخاطبته مناصريه بمنطقة ود يس جنوب الجزيرة، انه من المبكر القطع بنجاح او فشل الحكومة الانتقالية. واشار بحسب صحيفة آخر لحظة، الى ضرورة اهتمامها بمطلوبات المرحلة وتهيئة الجواء لما بعدها دون الانغماس في أجندة ليست من صميم اختصاصها.

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