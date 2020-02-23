- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اوقفت السلطات المصرية مجموعة من السودانيين بينهم مصريين يقومون باستئجار احدى الشقق بالقاهرة يقومون من خلالها باستقبال السودانيين القادمين من اسوان الى القاهرة باستضافتهم بالشقة وبعد ذلك يستغلون حاجتهم للمال ليقوموا بعرض كلاهم للبيع عبر وكيل مصري بالاتفاق مع طالبي الكلى حيث يقومون بملء الاستمارة بانهم متبرعين بالكلى الا انهم يتاجرون بها بمبالغ دولارية.
وبالقاء القبض على افراد العصابة بحسب صحيفة الدار، تم حجز عدد من الشباب السودانيين الذين قاموا ببيع كلاهم عن طريق الشبكة التي تخصصت في اصطياد السودانيين القادمين من اسوان واستغلال حاجتهم للمال.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط عصابات تتاجر بأعضاء السودانيين بالقاهرة… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.