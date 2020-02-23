عصابة تنهب محكمة الدبيبات مسقط رأس حمدوك….

الخليج 365:

هاجمت عصابة مسلحة مبنى المحكمة العامة بمدينة الدبيبات بولاية شمال كردفان وانهالت بالضرب على الخفير وهددت الشرطي الوحيد الذي يحمي المحكمة واستولت العصابة التي تتكون من (ثلاثة أفراد) على عدد سبعة بندقية كلاشنكوف بعد كسر مخزن السلاح وبعض الأسلحة المنهوبة. واستولت العصابة – بحسب إفادات للصحافي يوسف عبد المنان – على مبلغ يقارب الـ ٢٠٠ ألف جنيه كانت بالخزانه كمعروضات. وعبثت العصابة بملفات المتهمين وتم تعبئة الملفات في جولات وغادروا بها باتجاه وادي أبوحبل.

الجدير بالذكر أن مدينة الدبيبات شهدت مسقط رأس رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك في العام 1956م ودرس بها الإبتدائية والوسطى ثم، التحق بمعهد المعلمين بمدينة الأبيض، إلا انه تركه والتحق بمدرسة خور طقت الثانوية، وفي العام 1975 تم قبوله في كلية الزراعة بجامعة الخرطوم حيث تخصص في الاقتصاد الزراعي حتى تخرج في الجامعة سنة 1981م.