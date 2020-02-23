عصابة تعتدي على شاب بالسلاح نهارا بالخرطوم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجم ثلاثة أشخاص متفلتون شابا واستولوا على هاتفه وضربه بساطور وذلك بضاحية الشقلة بامدرمان ونقل مصدر صحفي ان الشاب كان قد خرج نهارا عندما هاجمه المتفلتين الثلاثة وقاموا بضربه بساطور على راسه ثم لاذوا بالفرار فور وقوع الحادث تم اسعاف المصاب الي المستشفى فيما تم تدوين بلاغ بالحادثة لم لاحقة المتهمين.

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