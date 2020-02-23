اتهامات متبادلة بين (الموارد المعدنية) وشركات تصدير الذهب

التاريخ: 23-فبراير-2020
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تبادلت الشركة السودانية للموارد المعدنية “الذراع الفني للحكومة” وأصحاب شركات تصدير الذهب، الاتهامات بشأن الحجم الحقيقي لإنتاج الذهب مقارنة بالمصدر منه عبر القنوات الرسمية.
واتهم المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية د. يوسف محمد لدى مخاطبته جلسة (صادر الذهب.. الفرصة والتحديات) بحسب صحيفة السوداني، الشركات العاملة في القطاع بعدم تسليم حصة الحكومة كاملة والتلاعب فيها عبر تقنيات بعينها.
وشدد على أهمية ضبط الشركات لتجنيب الغش وأحكام الرقابة، وأقر بعدم معرفتهم بالإنتاج الحقيقي للذهب التقليدي رغم أن أغلب الإنتاج في البلاد تقليدي، ونوه إلى أن استلام الحكومة للذهب خاماً يقلل من الكمية بعد التصفية، فيما دافع رئيس لجنة تنظيم شركات الذهب، معتصم الحاج التوم، عن عمل الشركات، ونوه إلى وجود مندوب من وزارة الطاقة والتعدين داخل كل مصنع للذهب، واتهم الحاج الدولة بعدم قدرتها على السيطرة على التعدين التقليدي بسبب سياساتها، لافتاً إلى عزوف الشركات عن التصدير نظراً لضعف الأسعار وارتفاع الفرق بين بنك السودان وأسعار الذهب في بورصة دبي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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