فرار مطلوب للجنائية الى افريقيا الوسطى

كشفت مصادر حكومية، أن علي كوشيب أحد مطلوبي المحكمة الجنائية هرب إلى أفريقيا الوسطى، بعد اتفاق الحكومة الانتقالية، والجبهة الثورية على تسليم المطلوبين للقضاء الدولي.

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ونقل مصدر بحسب صحيفة آخر لحظة، أن “كوشيب”، عبر الحدود إلى إفريقيا الوسطى، مستغلا سيارتي دفع رباعي، مع عدد من السيارات المحملة بالوقود، وعشرات المسلحين من أبناء قبيلته على متن دراجات نارية، وأبدى المصدر قلقه من أن يعلن “كوشيب” تمرده ومواجهة الحكومة الحالية.

وقال أحد الناشطين من شباب مدينة أم دافوق” لذات المصدر، إن “كوشيب” كان متواجدا خلال الأسابيع الماضية في بادية بمنطقة شمال غرب مدينة “أم دافوق الحدودية، وظل يتردد على سوق المدينة لأكثر من أسبوع، لكنه اختفى تماما الأسبوع الماضي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)