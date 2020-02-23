التاريخ: 23-فبراير-2020
12 مشاهدة
وصفت وزارة الصحة الاتحادية الطب العدلي بالتخصص المهمل من جميع النواحي. وأكدت على أهمية الدور الذي يلعبه هذا المجال في قضية المفقودين والشهداء.
وكشف وزير الصحة الاتحادي د. أكرم علي التوم، في ورشة تطوير الطب العدلي في السودان يوم امس السبت بحسب صحيفة آخر لحظة, كشف عن جملة من التحديات التي تواجه هذا المجال.
وطالبوا بايجاد نظام اتحادي قومي داعم يسهم في خطط التدريب والعمل على توفير هذا التخصص، فضلا عن العمل على تطوير الطب العدلي بالولايات وإشاعة السلام العادل ومحاسبة الجناة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: الطب الشرعي (مهمل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.