الصحة: الطب الشرعي (مهمل)

وصفت وزارة الصحة الاتحادية الطب العدلي بالتخصص المهمل من جميع النواحي. وأكدت على أهمية الدور الذي يلعبه هذا المجال في قضية المفقودين والشهداء.

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وكشف وزير الصحة الاتحادي د. أكرم علي التوم، في ورشة تطوير الطب العدلي في السودان يوم امس السبت بحسب صحيفة آخر لحظة, كشف عن جملة من التحديات التي تواجه هذا المجال.

وطالبوا بايجاد نظام اتحادي قومي داعم يسهم في خطط التدريب والعمل على توفير هذا التخصص، فضلا عن العمل على تطوير الطب العدلي بالولايات وإشاعة السلام العادل ومحاسبة الجناة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)