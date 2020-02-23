مواطنون يهددون باغلاق مناجم تعدين بجنوب دارفور

التاريخ: 23-فبراير-2020
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هدد مواطنون بمنطقة سنقو محلية الردوم بولاية جنوب دارفور باغلاق المناجم الستة التي تحتكر فيها مخلفات التعدين شركة تعدين لنحو “5” اعوام.
وقال مواطنون ان احتكار الشركة لمربعات التعدين حرم المنطقة من تقديم الخدمات مشيراً بحسب صحيفة آخر لحظة ان بعد المنطقة جعلها بعيداً عن رقابة الاضرار البيئية الناجمة عن التعدين الاهلي، ورسم المواطنون صورة سيئة للوضع، وطالبوا بضرورة ان تتعامل منطقة سنقو كسائر مناطق التعدين في السودان.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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