مواطنون يهددون باغلاق مناجم تعدين بجنوب دارفور

التاريخ: 23-فبراير-2020 فى : أخبار 12 مشاهدة هدد مواطنون بمنطقة سنقو محلية الردوم بولاية جنوب دارفور باغلاق المناجم الستة التي تحتكر فيها مخلفات التعدين شركة تعدين لنحو “5” اعوام. Advertisements وقال مواطنون ان احتكار الشركة لمربعات التعدين حرم المنطقة من تقديم الخدمات مشيراً بحسب صحيفة آخر لحظة ان بعد المنطقة جعلها بعيداً عن رقابة الاضرار البيئية الناجمة عن التعدين الاهلي، ورسم المواطنون صورة سيئة للوضع، وطالبوا بضرورة ان تتعامل منطقة سنقو كسائر مناطق التعدين في السودان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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