التفاصيل الكاملة برفض مدير الشرطة استلام استقالات “251” ضابطاً

رفض المدير العام للشرطة الفريق أوّل ”عادل بشائر” استلام استقالات ”251″ ضابطًا هو قوام الدفعة ”57″ ثانويين بكلية علوم الشرطة والقانون، احتجاجاً على حجبهم عن الترقية التي شملت ترقبة دفعة أحدث منهم بعامين.

وقال مصدر إنّ الدفعة ”57″ تخرّجت في كلية علوم الشرطة والقانون في سبتمبر من العام 2005 وانخرط أفرادها في العمل المهني ونال أغلبهم أوسمة وثناءات عبر انجازات حققوها في وحداتهم الشرطية المختلفة.

وأضاف المصدر أنّ منسوبي الدفعة فوجئوا الأسبوع الماضي بحجبهم عن الترقية التي يعتبرونها مستحقة في وقتٍ جرت فيه ترقية الدفعة ”37″ جامعيين التي تخرجت بعدهم بعامين كاملين.

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وكشف المصدر عن أنّ الدفعة ”57″ قرّرت تقديم استقالاتٍ جماعية بعد اتفاق كامل، وأرسلت ”5″ ممثلين إلى رئاسة قوات الشرطة بوزارة الداخلية يحملون الاستقالات، مشيراً إلى أن الوفد قابل العميد صيف الدين عطا من المكتب التنفيذي والعقيد “العمدة” سكرتير المدير العام، يوم (الأربعاء) الماضي وأبلغوهما بشأن الاستقالات الجماعية، مطالبين مقابلة المدير العام لقوات الشرطة لتسليمه تلك الاستقالات، لكنهما ردا بأنه غير موجود في ذاك الوقت، وطلبوا من الوفد الحضور صباح الخميس لمقابلته.

وتابع المصدر أن الوفد عاود الحضور إلى رئاسة الشرطة صباح الخميس لكن أعضاءه فوجئوا برد غير متوقع – حسب تعبيره – عندما أخطروا بأن المدير العام رفض مقابلة وفد الدفعة (57) واستلام استقالاتهم، ووجههم بأن يقدموا استقالاتهم حسب التسلل القانوني عبر إداراتهم لتأخذ دورتها الطبيعية التي تستغرق نحو ستة أشهر حتى تصل إلى المدير العام.

وبحسب صحيفة السوداني فإن الدفعة (57) طالبت بمعالجة قضيتها التي تعتبرها مظلمة حقيقية قد تخفض الروح المعنوية لدى منسوبيها ا1ذين مازالوا يعملون بهمة عالية في وحداتهم الشرطية المختلفة – حسب تعبيره.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)