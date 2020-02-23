قيادي حزبي: من المبكر القطع بنجاح او فشل الحكومة

التاريخ: 23-فبراير-2020 فى : أخبار 8 مشاهدة أكد عضو الهيئة القيادية بحزب قوى الحرية والتغيير والاصلاح القومي محمد عبد الله العباس، على ضرورة الاهتمام بمعاش الناس والعمل على رفاهية المواطن. Advertisements وقال محمد لدى مخاطبته مناصريه بمنطقة ود يس جنوب الجزيرة، انه من المبكر القطع بنجاح او فشل الحكومة الانتقالية، بيد انه اشار بحسب صحيفة آخر لحظة، الى ضرورة اهتمامها بمطلوبات المرحلة وتهيئة الجواء لما بعدها دون الانغماس في أجندة ليست من صميم اختصاصها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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