المعادن تلاحق موظفة اختلست اموال

التاريخ: 23-فبراير-2020 فى : أخبار 14 مشاهدة ابلغت مصادر مأذونة عن ملاحقة قطاع المعادن بوزارة الطاقة والتعدين لموظفة اختسلت مبلغ يفوق الـ “2” مليار جنيه. Advertisements وكشف المصدر بحسب صحيفة آخر لحظة، عن صدور أمر قبض في مواجهة الموظفة. وأشارت المصادر إلى ان الحطوة تأتي في اطار استرداد أموال الدولة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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