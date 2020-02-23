البرهان: نريد تراضي يحقق السلام ويزيل المظالم

التاريخ: 23-فبراير-2020
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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، على أهمية الوصول إلى تراضي وتوافق وطني يشمل كل السودانيين ويحقق السلام والاستقرار في البلاد.
والتقي البرهان بوفد الحكومة المفاوض واعضاء وفد قوى الحرية والتغيير والخبراء المساندين لمفاوضات السلام بمقر المفاوضات بفندق بريمي بجوبا. التي وصلها امس. وهنأ قادة الجنوب على تحقيق التوافق الوطني والوصول إلى السلام معرباً عن امله في ان يتحقيق السلام في السودان في القريب العاجل.
وقال بحسب صحيفة آخر لحظة: “أننا مدنيون وعسكريون نريد أن نتراضي حتى نصل إلى إتفاق سلام يؤسس لتوافق يزيل كل مظالم الماضي ويعبر بالمرحلة الانتقالية إلى بر الأمان وهدفنا وهمنا جميعا هو بناء الوطن”
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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