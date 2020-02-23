أديب: نتائج فض الاعتصام لن تملك للعامة

قال رئيس لجنة التحقيق في فضّ الاعتصام، نبيل أديب إنّ نتائج فضّ الاعتصام لن تملك للعامة، في وقتٍ كشف عن أنّ أسباب تأخير نتائج لجنته يعود إلى التأني والدقة في التحريات.

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وأضاف في تصريحاتٍ لصحيفة آخر لحظة الصادرة نحن نقدّر اهتمام الجميع بضرورة الإسراع في التحقيقات، وكشف الجناة وراء حادثة فضّ الاعتصام.

وقطع أديب أنّ لجنته مهمتها جنائية، وتقع مسؤولياتها حول عملية فضّ الاعتصام والعمليات المصاحبة لها، لذلك فإنّ نتائجها لن يتمّ تمليكها إلى العامة، وإنّما سيتمّ تمليكها إلى المحكمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)