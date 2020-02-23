أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 23 فبراير 2020م

التاريخ: 23-فبراير-2020 فى : أخبار 165 مشاهدة تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة:

* هجرة أكثر من (16) ألف أستاذ جامعي

* انعدام أدوية منقذة للحياة ومصانع توقف البيع

* جامعة الخرطوم تطرح مشروعاً لمعالجة أخطاء الوثيقة الدستورية الجريدة:

* تذمر بهيا لعودة شركة تم إخلائها بواسطة المحكمة العليا للعمل بالتعدين

* ارتفاع اسعار السكر والزيت Advertisements السوداني:

* مدير الشرطة يرفض استلام استقالات (251) ضابطاً

* وزير المالية: الاقتصاد منهزم

* الحكومة تشغيل ميناء بورتسودان عبر دولة أجنبية بملايين الدولارات

* على خلفية وفاة (رتاج الأغا).. الصحة تراجع أوضاع المستشفات الخاصة المجهر:

* الرئيس الألماني يزور الخرطوم (الخميس) المقبل

* انتهاء أزمة الجنوب و(رياك مشار) يؤدي اليمين نائباً أول للرئيس آخر لحظة:

* أديب لـ (آخر لحظة): لن نملك نتائج فض الاعتصام للعامة

* البدوي: استمرار الدعم شوكة في خاصرة الاقتصاد

* 14% من وظائف الخدمة المدنية لأبناء الشرق الدار:

* جمال الوالي: انا لست ضابط في جهاز الأمن المحلول

* القبض على زوج انهى حياة زوجته بام درمان

* في ذمة الله عبير أبو شيبة

* اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الملازم شرطة عصام محمد نور

* شركة الجنيد: لا علاقة لنا بقوات الدعم السريع

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة الانجليزية للاساس والتربية الاسلامية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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