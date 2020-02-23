تاجر مخدرات إيرلندي يخسر 60 مليون دولار بعد إضاعته لـ”كلمة السر”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أضاع تاجر مخدرات إيرلندي ثروة من عملات البيتكوين يقدر ثمنها بـ59,7 مليون يورو، كان قد جمعها من تجارة المخدرات قبل أن يسجن.

واجه كليفتون كولينز مشكلة في تخبئة “كلمة السر” الخاصة في الولوج للثروة التي جمعها واشترى بها عملات البيتكوين التي قدر ثمنها بالملايين، بحسب ما نشرت صحيفة “ذا غارديان ” البريطانية.

ليفكر بطباعة كلمة السر على ورقة من قياس “A4” ليضعها بعد ذلك في أنبوب معدني صغير وليخبئها في صنارة صيد.

إلا أن المفاجأة حصلت عندما ألقت الشرطة القبض بعد العثور على كمية من الحشيش وصل سعرها لحوالي ألفي دولار، لتقوم بسجنه والحكم عليه بخمس سنوات.

واستأجر صاحب العقار منه كولينز الشقة، ثم رمي جميع محتوياتها في النفايات ومن ضمنها صنارة الصيد، لتضيع معها “كلمة السر”، وصرح كولينز لاحقا للشرطة بأن ماحصل معه هو عقاب على حماقته.