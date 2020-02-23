- 1/3
- 2/3
- 3/3
الأحد 23 فبراير 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
يزور الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير السودان الأسبوع المقبل ليومين على رأس وفد يضم نحو سبعين شخصاً، في أول زيارة لمسؤول غربي كبير للبلاد منذ نحو أربعين عاماً، وفق مصدر رسمي.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السبت "يزور البلاد يومي 27-28 شباط الجاري الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير على رأس وفد رفيع يضم كبار المسؤولين وعدداً من البرلمانيين والصحافيين، ويلتقي رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك".
وقبل أسبوعين زار حمدوك ألمانيا والتقى المستشارة أنغيلا ميركل وأعلن توقيع اتفاقية تعاون أمني وعسكري بين البلدين تقوم ألمانيا بموجبه بتدريب الاجهزة الامنية السودانية.
ونقل المصدر عن السفير محمد الغزالي مدير الإدارة الأوروبية بالخارجية السودانية "أن الرئيس الألماني والوفد المرافق سيناقش مع المسؤولين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة خاصة بعد قرار البرلمان الألماني رفع الحظر التنموي عن السودان".
وأوضح الغزالي أن "زيارة الرئيس الألماني المرتقبة للخرطوم ستمثل انفتاحاً كبيراً في العلاقات بين السودان وألمانيا وتتويجاً للتعاطي الألماني مع السودان في فترة ما بعد ثورة كانون الأول المجيدة".
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا قالت الخرطوم عن زيارة رئيس ألمانيا المرتقبة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.