ماذا قالت الخرطوم عن زيارة رئيس ألمانيا المرتقبة؟

الأحد 23 فبراير 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

يزور الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير السودان الأسبوع المقبل ليومين على رأس وفد يضم نحو سبعين شخصاً، في أول زيارة لمسؤول غربي كبير للبلاد منذ نحو أربعين عاماً، وفق مصدر رسمي.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السبت "يزور البلاد يومي 27-28 شباط الجاري الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير على رأس وفد رفيع يضم كبار المسؤولين وعدداً من البرلمانيين والصحافيين، ويلتقي رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك".

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وقبل أسبوعين زار حمدوك ألمانيا والتقى المستشارة أنغيلا ميركل وأعلن توقيع اتفاقية تعاون أمني وعسكري بين البلدين تقوم ألمانيا بموجبه بتدريب الاجهزة الامنية السودانية.

ونقل المصدر عن السفير محمد الغزالي مدير الإدارة الأوروبية بالخارجية السودانية "أن الرئيس الألماني والوفد المرافق سيناقش مع المسؤولين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة خاصة بعد قرار البرلمان الألماني رفع الحظر التنموي عن السودان".

وأوضح الغزالي أن "زيارة الرئيس الألماني المرتقبة للخرطوم ستمثل انفتاحاً كبيراً في العلاقات بين السودان وألمانيا وتتويجاً للتعاطي الألماني مع السودان في فترة ما بعد ثورة كانون الأول المجيدة".