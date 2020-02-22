أثارت دعوة الزواج التي قدمتها نجمة السوشيال ميديا المذيعة لوشي المبارك على حسابها الخاص – أثارت موجة من السخرية والتهكم بسبب تاريخ الزواج الذي حددته بيوم 30/2/2020 حيث صححها بعض المتابعين بأن شهر فبراير لا يصل ليوم 30 فهو إما 28 أو 29 يوماً حيث كتب المعلق متهكماً (قول عرسووووك يا لوشي من متين شهر فبراير ده كان فيهو ٣٠ يوم ؟). وحسب الدعوة التي ظهرت في حساب منسوب إلى لوشي حبايبي يسعدني ويشرفني دعوتكم لحضور عقد قراني بمسجد النور وتناول وجبة الغداء بمنزلنا العامر بالمعمورة الموضوع جا فجأة والعاقبة عندكم في المسرات. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دعوة زواج الإعلامية المثيرة للجدل لوشي بمسجد النور تثير موجة من السخرية بسبب شهر فبراير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.