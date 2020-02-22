مبادرة حوض النيل تدعو الدول لسداد التزاماتها

أكد المدير التنفيذي لمبادرة حوض النيل بروفيسور سيف حمد على أهمية التزام الدول بدفع التزاماتها بانتظام لاستمرار مبادرة حوض النيل.

ودعا سيادته – بحسب سونا فى الاحتفال الإقليمي الرابع عشر ليوم النيل الذي نظمته وزارة الري والموارد المائية مع مبادرة حوض النيل اليوم فى قاعة الصداقة – دعا دول الحوض إلى القيام بدورها المنشود فى تعزيز ودعم التعاون.

وشدد على أهمية كسب ثقة المانحين الدوليين لدعم مشروعات الاستثمار التي تم الاتفاق عليها لتأثيرها الإيجابي على حياة سكان دول الحوض ودعم الأمن والاستقرار فى المنطقة.

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وأشار إلى الدور الإيجابي لشباب حوض النيل وتنظيمهم الجيد للاحتفال الاقليمي الرابع عشر ليوم النيل 2020 الذي نظم اليوم تحت شعار (الاستثمار المشترك حول النيل من أجل إحداث تحول إقليمي “.

وأشار إلى تحديات تواجه المبادرة منها استدامة الموارد وعدم تسديد المتأخرات وعدم مساهمة دول فى سداد مستحقاتها.

واستعرض الهدف من مبادرة حوض النيل والإنجازات التى تحققت وتطلعات المبادرة إلى غد أفضل تنعم فيه شعوب الحوض بوضع معيشي أفضل.

وأشاد المدير التنفيذي بالدعم الفني والمادي الذي قدمته البنوك والمؤسسات الدولية والإقليمية طوال مسيرة المبادرة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)