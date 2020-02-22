مَقتل مُواطن وإصابة (3) آخرين في حادث نهب بطريق الرهد

التاريخ: 22-فبراير-2020 فى : أخبار 7 مشاهدة تَعرّض مُواطنون من محلية هبيلة بولاية جنوب كردفان أمس إلى سرقة ونهب مُسلّح من قَطّاع طُرق، راح ضحيته مُواطن وأُصيب (3). وتوفي المواطن حسب الرسول حمد النيل المهدي – (52) عاماً بطلق ناري وأصيب (3) من قِبل مجهولين اعترضوا طريقهم بمنطقة قسم الله الغابية بالقُرب من سوق كرتالا بمحلية هبيلة. Advertisements وحسب (سونا)، تَمّ تدوين بلاغٍ ضد مجهولٍ بقسم شرطة كرتالا (دائرة الاختصاص)، فيما استقبل قسم شرطة محلية الرهد بشمال كردفان جثمان القتيل لاستخراج أورنيك (8) وأمر التشريح لمُواراته الثرى بالرهد مسقط رأسه. وحسب أحد معارف المتوفي، أنّ القتيل يَعمل في تجارة المحاصيل والحُبُوب الغذائية بأسواق جنوب كردفان المُتاخمة لمحلية الرهد، وأثناء عودته وآخرين على لوري سفري اعترض طَريقهم مَجهولون وهدّدوهم بالسلاح مع الضرب العشوائي، مِمّا أدّى لوفاة القتيل في الحال وإصابة (3) آخرين من بينهم سائق اللوري. الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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