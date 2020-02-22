الهلال يتعادل مع الأمل ويفقد الصدارة

التاريخ: 22-فبراير-2020
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كسب الأمل عطبرة، نقطة غالية من مضيفه الهلال، بحسب صحيفة مصادر بعد أن فرض عليه التعادل الايجابي (1–1)، في بطولة الدوري الممتاز.
وأنهى الأمل الشوط الأول متقدماً بهدف عبد العزيز قلق، بتهديفة من مسافة بعيدة فشل يونس الطيب في إبعادها، ونجح البديل وليد الشعلة في احراز هدف التعادل عقب دخوله مباشرة.
وأهدر رماة الهلال العديد من السوانح بعاملي الشفقة والتسرع، بجانب تألق حارس الأمل أكرم الهادي سليم الذي أبعد عدة كرات كانت في طريقها للمرمى.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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