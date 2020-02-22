الرئيس الألماني يصل الخرطوم بالخميس

يزور البلاد يومي 27-28 فبراير الجاري الرئيس الالماني ، فرانك فالتر شتاينماير على رأس وفد رفيع يضم كبار المسئولين بالحكومة الألمانية وعدد من البرلمانيين والصحفيين ويلتقي خلالها رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك .

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وقال السفير محمد الغزالي مدير الإدارة اللأُوروبية بوزارة الخارجية لوكالة السودان للأنباء ، أن الرئيس الألماني والوفد المرافق له والذي يضم (70) شخصية ، سيناقش مع المسئولين السودانيين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة خاصة بعد قرار البرلمان الألماني رفع الحظر التنموي عن السودان ،كما يزور السيد رئيس الوزراء الألماني المتحف القومي .

وأوضح السفير الغزالي أن زيارة الرئيس الألماني المرتقبة للخرطوم ستمثل إنفتاحاً كبيراً في العلاقات بين السودان وألمانيا وتتويجاً للتعاطي الالماني مع السودان في فترة ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)