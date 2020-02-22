الجزيرة:حصاد القمح منتصف مارس

أعلن والي ولاية الجزيرة المكلف اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير انطلاقة عمليات حصاد القمح مارس المقبل، جاء ذلك لدى زيارته صباح اليوم لمكتب نور الهدى بالقسم الأوسط بمشروع الجزيرة برفقة الوفد الإثيوبي الزائر للولاية برئاسة المهندس دابا ديلي وزير الزراعة والثروة الحيوانية بولاية أروميا الاثيوبية.

وأكد الوالي بحسب سونا حرص الولاية على الاستفادة من الانفتاح الذي أحدثته ثورة ديسمبر المجيدة في تعزيز العلاقات بين البلدين وتحريك الملفات الاقتصادية لخدمة الشعبين، وجدد ترحيب الولاية بكافة الاستثمارات الأجنبية والوطنية الجادة ..

من جانبه، عبر وزير الزراعة عن إشادته بحسن إدارة حكومة الولاية للشأن الزراعي مبيناً أن الزيارة تستهدف بحث فرص الاستثمار الزراعي والحيواني المتاحة بولاية الجزيرة.

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فيما كشف المهندس مصطفى إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة المكلف أن جملة مساحات القمح 420 ألف فدان تبشر بإنتاجية عالية بمتوسط إنتاجية 15 جوالاً للفدان، داعياً إلى توفير الوقود وبقية مدخلات الحصاد.

على صعيد آخر، وقف الوفد على هيئة البحوث الزراعية بمدني ومزرعة دواجن قلب، حيث دعا البروفسيور كمال الصديق نائب مدير هئية البحوث الزراعية إلى تعزيز وتفعيل التعاون بين هيئة البحوث الزراعية ومركز الارومو للأبحاث لخدمة شعبي البلدين .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)