ريشموند : لن أنخرط في تدريبات المريخ

التاريخ: 22-فبراير-2020
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رفض مهاجم المريخ الغاني ريشموند، الانخراط في تدريبات الفريق الاستعدادية للمباراة المرتقبة أمام حي العرب بورتسودان الأربعاء المقبل في الدوري الممتاز.
وبرر الغاني، في حديث لـ صحيفة (مصادر)، خطوته لعدم صرف راتبه، والظروف الصعبة التي يمر بها، بسبب تباطؤ ومماطلة مجلس المريخ عن دفع متأخرات شهرين، وقال : “كل يوم يوعدوني بكرة إن شاء الله”.
وأكد ريشموند، أن مستواه الفني يؤهله للاحتراف في الدوريات العربية، وقال:”تلقيت اتصالات مع بعض الزملاء، وعرضوا عليّ اللعب في الدوريين السعودي والمصري، لكن لدي التزام مع نادي المريخ”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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