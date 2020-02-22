ريشموند : لن أنخرط في تدريبات المريخ

رفض مهاجم المريخ الغاني ريشموند، الانخراط في تدريبات الفريق الاستعدادية للمباراة المرتقبة أمام حي العرب بورتسودان الأربعاء المقبل في الدوري الممتاز.

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وبرر الغاني، في حديث لـ صحيفة (مصادر)، خطوته لعدم صرف راتبه، والظروف الصعبة التي يمر بها، بسبب تباطؤ ومماطلة مجلس المريخ عن دفع متأخرات شهرين، وقال : “كل يوم يوعدوني بكرة إن شاء الله”.

وأكد ريشموند، أن مستواه الفني يؤهله للاحتراف في الدوريات العربية، وقال:”تلقيت اتصالات مع بعض الزملاء، وعرضوا عليّ اللعب في الدوريين السعودي والمصري، لكن لدي التزام مع نادي المريخ”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)