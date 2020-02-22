الأمل عطبرة يوقف إنتصارات الهلال

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الخليج 365 :
تعثّر الهلال الخرطوم أمام ضيفه الأمل عطبرة بالتعادل بهدفٍ لكلٍ في المباراة التي جرت مساء اليوم”السبت” ضمن المرحلة الـ”21″ من بطولة الدوري الممتاز.
وبكّر الأمل عطبرة بالهدف الأوّل أحرزه اللاعب جمعة قلق في الدقيقة الـ”38″ قبل نهاية الشوط الأول.
وتمكّن الهلال من إدارك التعادل في الدقيقة الـ”65″، عن طريق اللاعب وليد الشعلة.
وبالنتيجة رفع الهلال رصيده إلى” 39″ ، فيما وصل الأمل عطبرة إلى النقطة الـ”35″
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