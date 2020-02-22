بسبب “الكورونا”.. “بلوبلو” تلغي إحياء حفل زواج بفرنسا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ألغت الفنانة الشهيرة حنان بلوبلو إحياء حفل زواج لإحدى الأسر السودانية المقيمة بالعاصمة الفرنسية باريس بسبب فيروس الكورونا القاتل الذي ظهر مؤخراً في الصين وانتشر في عدد من الدول.

وتعود التفاصيل بحسب صحيفة السوداني، كما ذكرتها الفنانة بلوبلو: (تمت دعوتي لإحياء حفل زواج لإحدى الأسر السودانية المقيمة في فرنسا وتم الاتفاق منذ مطلع يناير على الحفل الذي كان من المفترض أن يقام الخميس استلمت العربون، إلا أنني سارعت بإخطار الأسرة بالغاء الحفل وإرجاع العربون وذلك بعد أن أكدت الأخبار تفشي مرض كورونا الجديد في عدد من البلدان من بينها فرنسا.

وأضافت بلوبلو (لقد قدمت اعتذاري للأسرة و تقبلته بطيب خاطر وجاء الإلغاء حفاظاً على صحتي وصحة الفرقة الموسيقية نسبة للانتشار السريع للفيروس الذي يقضي على حياة الإنسان).