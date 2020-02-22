البدوي: إستدامة الدعم وعدم تعويم سعر الصرف “شوكة في خاصرة الاقتصاد السوداني”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اعتبر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي، أن استدامة الدعم السلعي وعدم تعويم سعر الصرف شوكة في خاصرة الاقتصاد السوداني.

وأكد الوزير في جلسة حول (صادر الذهب والتحديات) اليوم “السبت”، أن الحفاظ على الدعم السلعي ونظام سعر الصرف هي محافظة على موازنة النظام البائد، وقال إن الاستمرار بهذا المنهج الاقتصادي سيكرس حالة الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأعلن الوزير عن اتفاق بانتقال مصفاة الذهب إلى وزارة الطاقة والتعدين بدلاً عن بنك السودان، وأقر بوجود مشاكل جعلت الذهب لا يباع إلا في بورصة دبي.

وكشف البدوي عن اتفاق بين وزارة الطاقة والتعدين مع شركة إيطالية لترفيع المصفاة من ناحية تقنية خلال ثلاثة أشهر، ووجود الية لتحديد أسعار الذهب وفقا لأسعار بورصة دبي للقضاء على التهريب.

وأوضح أن هنالك اتفاق مع بنك السودان للإضطلاع والقيام بمشتروات التعدين الأهلي نظراً لحوجتها إلى النقد الأجنبي.

وقال الوزير إنه تم الاتفاق مع الشركات المصدرة للذهب على الشراء بأسعار بورصة دبي، وأضاف: “ليس لدينا أي طريقة إلا بإعطاء السعر المحفز”.

وأكد البدوي ضرورة تعويم سعر الصرف لمعاملات القطاع الخاص ومدخرات السودانيين العاملين بالخارج لاستيعاب السوق الموازي للعملات بصورة نهائية.

وإشار إلى أن الخطوة ستسهم في تقليص الفرق بين الصادرات والواردات، ولفت إلى أن ذلك سيحل مشكلة أزمة سعر الصرف.

ووصف البدوي الاقتصاد السوداني بـ”المنهزم” لجهة أنه مرتبط بسعر صرف مفروض واخر واقعي، وأكد أن خطأ السياسة الاقتصادية هو الإصرار عليها.

وكشف أن الحوار المجتمعي سيطرح تعويم سعر الصرف للقطاع الخاص، واعتبر أن المقترح حال التوافق عليه سيكون بداية النهاية لأزمة الاقتصاد السوداني.