وزير المالية : أسواق العملات الموازية غنية والرسمية فقيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وسم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ، د. إبراهيم البدوي الاقتصاد السوداني بالمريض الذي لم يتناول علاجه في المواعيد وتأخرت حالته.

وأكد البدوي في فعالية إقتصادية اليوم “السبت” إن النظام البائد ساهم في خلق الأزمة الاقتصادية بتعامله بإستتهتار مع المعطيات الاقتصادية بعد إنفصال جنوب السودان.

وأقر البدوي بسيادة السوق الموازي في تجارة العملات وقال : “إن السوق الموازي غني والسوق الرسمي فقير”.

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وبرر تصاعد أسعار الصرف المستمرة بعدم ذهاب الصادرات عبر الطرق الرسمية لضعف الأسعار بما جعل معظم المصدرين يلجؤون إلى تقليل قيمة الصادرات لتكنيزها في الخارج.

ونوه إلى أن سياسات النظام البائد ساهمت في إضعاف قيمة الجنيه السوداني وكرست لإكتناز النقد الأجنبي.

وقال إن المضاربين في سوق العملة أصبحوا يضاربون في اسعار الذهب والدولار مما جعل السوق الموازي دوامة وحلقة مفرغة وأضاف ( لابد من كسرها).