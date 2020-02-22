جمال سالم على رأس قائمة الهلال في مباراة الأمل عطبرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حصل”باج نيوز” على التشكيلة الرسمية التي سيلعب بها الهلال الخرطوم مباراته أمام الأمل عطبرة في بطولة الدوري الممتاز اليوم”السبت”. وتضم القائمة كلاً من جمال سالم، فارس عبد الله، أطهر الطاهر، السمؤال ميرغني، عبد اللطيف بوي، أبو عاقلة عبد الله، نصر الدين الشغيل، بشة الصغير، عبد الرؤوف. فيما سيقود الهجوم محمد موسى الضي، إسكندر. ويملك الهلال في رصيده”38″ نقطة، فيما يجمع الأمل عطبرة”33″ نقطة.

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