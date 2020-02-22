فضيحة جديدة .. ضابط إماراتي يكشف تفاصيل مخطط محمد بن سلمان الخبيث!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثار إعلان الحكومة السعودية، تطوير حقل الجافورة العملاق، جدلاً واسعاً، وشكوكاً حول نوايا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من وراء ذلك القرار الذي قالت الحكومة السعودية إن انتاجه من الغاز الطبيعي، قد يصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 تريليون قدم مكعب بحلول عام 2036.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجه أن تكون أولوية تخصيص إنتاج حقل الجافورة العملاق، من الغاز وسوائله للقطاعات المحلية في الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين وغيرها، لمواكبة معدلات النمو الطموحة وفق رؤية 2030.

وقال محمد بن سلمان، إن تطوير الحقل سيحقق طوال 22 عاما من بداية تطويره دخلا صافيا للحكومة بنحو 8.6 مليار دولار سنويا (32 مليار ريال)، ويرفد الناتج المحلي الإجمالي بما يقدر بـ20 مليار دولار (75 مليار ريال) سنويا، كما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين في تلك القطاعات وغيرها.

وسريعاً أطل الناشط السعودي منذر آل الشيخ مبارك، مطبلاً لـ”ابن سلمان” في تغريدة رصدتها “وطن”، قال فيها ( أكبر إحتياطي للغاز في العالم كان في روسيا ب647 ترليون متر مكعب اليوم السعودية تزيح روسيا بما يقارب 655 ترليون متر مكعب فالحمدلله من قبل ومن بعد “.

٤٬١٢٠ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

ورد المغرد الإماراتي “بدون ظل” الذي يعرف نفسه انه ضابط في جهاز الامن الاماراتي، مشككاً في نوايا ابن سلمان قائلاً :” غاز الجافورة المزمع غير صحيح استاذ منذر، الهدف من وراء الترويج للخبر ، هو استمرار الامير محمد بن سلمان في اخذ القروض الدولية تحت غطاء مشاريع الغاز المستقبلية، تكلفة الاستخراج ستكون مرتفعة وغير مجديه ولو كانت كذلك ، لاستخرجتها السعودية منذ زمن، لتنافس الدول الاخرى “.