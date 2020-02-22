حملة إسبانية واسعة لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ومنتجاته

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
نظمت أحزاب سياسية ومجالس بلدية إسبانية، حملة واسعة لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ومنتجاته، إلى جانب المطالبة بالاعتراف بـ”دولة فلسطين”.
ويقود الحملة الإسبانية حزبا “Podemos” و”PSOE” بمشاركة 58 بلدية وكيانا سياسا إسبانيا، بهدف مقاطعة إسرائيل، ضمن الحملة الدولية لمقاطعة تل أبيب، والتي تأسست في 2005، لسحب الاستثمارات منها وإدراج عقوبات بحقها.
ومن المجالس البلدية المهمة التي انضمت إلى الحملة: قادس، وبادالونا، وكورفيرا وسانتياغو دي كومبوستيلا، وكذلك مجلس مقاطعة فالنسيا.
وبحسب الموقع الرسمي للحملة، فإن الأحزاب المشاركة بها تلتزم بعدم استئجار شركات إسرائيلية أو شراء منتجاتها وخدماتها، وتشمل قائمة المقاطعين لإسرائيل مناطق الأندلس وأراغون وأستورياس وجزر الكناري وكانتابريا وكاستيا لا مانشا وكاستيا إي ليون وكاتالونيا وإقليم الباسك ونافورا وإكستريمادورا وغاليسيا وجزر البليار ومدريد وفالنسيا.
عربي21
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