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مقتل جندي تركي بإدلب في هجوم بقنبلة لقوات الحكومة السورية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت وكالة “رويترز”، مساء اليوم السبت، بأن جنديا تركيا قتل بإدلب، في هجوم بقنبلة ألقيت من جانب قوات الحكومة السورية.
ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان وزارة الدفاع التركية، الخميس، مقتل اثنين من جنودها وإصابة 5 آخرين في إدلب.
وكان مصدر عسكري قد أفاد لـ RT، اليوم، بأن الجيش السوري نفذ عمليات قصف لمواقع المسلحين في ريف إدلب بمحيط الطرق الدولي M4.
وأوضح المصدر أن الجيش يمهد لتقدم قواته في المنطقة عبر نيران المدفعية والضربات الجوية.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة “سانا” الرسمية السورية بأن الجيش كثف استهدافه لمحاور تحرك وخطوط إمداد المسلحين المدعومين من تركيا، في ريفي حلب الغربي وإدلب الجنوبي والشرقي.

وكالات

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